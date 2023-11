Atalanta, Cdk e Scalvini lavorano sul campo. Ottimismo per il Napoli

Due buone notizie in casa Atalanta. Giovedì 16 novembre Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini hanno cominciato a lavorare sul campo. Il belga è alle prese con un problema al ginocchio sinistro, il difensore (per lui anche terapie) è ai box per il mal di schiena. Entrambi dovrebbero recuperare per la gara contro il Napoli, sabato 25 al Gewiss Stadium (alle 18), alla ripresa del campionato.