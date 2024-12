Atalanta, c’è Cuadrado: chance Retegui, Kossounou e Zappacosta a Cagliari

C’è aria di novità in casa Atalanta per la gara di sabato 14 dicembre a Cagliari (alle 15) contro i rossoblù degli ex Palomino e Piccoli che potrebbe consolidare il primato dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Torna in gruppo Juan Cuadrado e tornano anche le chance di rivedere Mateo Retegui titolare in attacco.