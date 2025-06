Atalanta, c’è la firma: Ivan Juric è il nuovo allenatore

Era nell’aria, ora manca solo l’ufficialità: Ivan Juric è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Prenderà il posto di Gasperini, di cui è stato «allievo» prima come calciatore e poi come vice. Il tecnico, 49enne croato, è reduce dalle esperienze con Southampton e Roma, in Italia ha allenato anche Mantova, Crotone, Genoa, Hellas Verona e Torino.