Atalanta, in città 1.300 supporter dello Sturm Graz: sold out il settore ospiti

Un anno e due mesi dopo, rieccoli. In numero maggiore: sono circa 1.300 i tifosi dello Sturm Graz attesi quest’oggi - 21 gennaio - a Bergamo, contro i 750 del precedente del 9 novembre 2023. Il settore ospiti sarà sostanzialmente sold out, un po’ come nella scorsa stagione, con la differenza che allora la capienza era ridotta a causa dei lavori in corso al Gewiss Stadium . Il grosso dei supporter austriaci arriverà direttamente oggi in auto e in pullman, ma qualcuno è arrivato lunedì sera con il volo Ryanair da Vienna (la capitale dista un paio d’ore d’auto da Graz): la scorsa volta filò tutto liscio, giusto con qualche coro colorito per le vie della città.

Stop ad alcolici dal Comune

Bergamo s’è ormai assuefatta al clima europeo, le misure di sicurezza sono quelle consuete anche in vista del match che si giocherà a Bergamo, al Gewiss Stadium, a partire dalle 18.45. Rafforzata la presenza delle forze dell’ordine, dalle 9 di stamane è scattata la consueta ordinanza anti-alcol del Comune: fino alle 6 di domani, stop ad alcolici sopra i 5 gradi e a bevande in contenitori di vetro o lattine nella «zona rossa» che comprende l’area attorno allo stadio, Città alta, il centro piacentiniano e si estende anche a Santa Lucia, via Carducci e limitrofe.

Il meeting point in piazzale Alpini