Atalanta, col Venezia sulla scia di Empoli: tridente d’attacco e il ritorno di Ederson

Il tridente per i tre punti. L’Atalanta mette nel mirino il Venezia, atteso sabato primo marzo al Gewiss Stadium (alle 15), e mercoledì 26 febbraio ha svolto una doppia seduta di allenamento che ha visto di nuovo parzialmente in gruppo Daniel Maldini. L’ex attaccante del Monza sembra di fatto recuperato dopo l’infortunio all’adduttore che lo ha costretto ai box per tre settimane.