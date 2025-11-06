Sport / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2025
Atalanta, con il Sassuolo assenti Brescianini e Scalvini
VERSO IL CAMPIONATO. Dopo la vittoria in Champions contro il Marsiglia si pensa già al Campionato. Turnover davanti: Samardzic dal primo minuto ma assenti mediano e difensore.
Dall’allenamento pomeridiano più che altro di scarico, all’indomani della vittoria in Champions League a Marsiglia, l’Atalanta ricava due certezze. Il turnover dell’allenatore Ivan Juric verso il Sassuolo (si gioca domenica 9 novembre a Bergamo alle 12.30) e l’assenza anche di Marco Brescianini, oltre a Matteo Scalvini. Il mediano ha saltato la trasferta francese per una contrattura all’adduttore destro ed è in attesa della risonanza magnetica, mentre il difensore s’era lesionato il bicipite femorale sinistro il 19 ottobre contro la Lazio.
Lookman e Ahanor non si sono allenati
Dovrebbe partire dal 1’ Samardzic, in sostituzione o in coppia con De Ketelaere, mentre Scamacca si prenota al centro dell’attacco al posto di Krstovic. Lookman resta tra i possibili titolari (anche se oggi non si è allenato), titolare in 7 delle ultime 8 partite su due fronti, comunque in buone condizioni fisiche. In difesa Juric può contare su Ahanor (che oggi però non si è allenato) e Djimsiti da braccetto sinistro con Hien di nuovo titolare al centro e Kossounou confermato a destra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA