Atalanta, con il Sassuolo assenti Brescianini e Scalvini

Dall’allenamento pomeridiano più che altro di scarico, all’indomani della vittoria in Champions League a Marsiglia, l’Atalanta ricava due certezze . Il turnover dell’allenatore Ivan Juric verso il Sassuolo (si gioca domenica 9 novembre a Bergamo alle 12.30) e l’assenza anche di Marco Brescianini, oltre a Matteo Scalvini . Il mediano ha saltato la trasferta francese per una contrattura all’adduttore destro ed è in attesa della risonanza magnetica, mentre il difensore s’era lesionato il bicipite femorale sinistro il 19 ottobre contro la Lazio.

Lookman e Ahanor non si sono allenati

Dovrebbe partire dal 1’ Samardzic, in sostituzione o in coppia con De Ketelaere, mentre Scamacca si prenota al centro dell’attacco al posto di Krstovic. Lookman resta tra i possibili titolari (anche se oggi non si è allenato), titolare in 7 delle ultime 8 partite su due fronti, comunque in buone condizioni fisiche. In difesa Juric può contare su Ahanor (che oggi però non si è allenato) e Djimsiti da braccetto sinistro con Hien di nuovo titolare al centro e Kossounou confermato a destra.