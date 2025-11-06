Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2025

Atalanta, con il Sassuolo assenti Brescianini e Scalvini

VERSO IL CAMPIONATO. Dopo la vittoria in Champions contro il Marsiglia si pensa già al Campionato. Turnover davanti: Samardzic dal primo minuto ma assenti mediano e difensore.

Lazar Samardzic dovrebbe giocare dal primo minuto contro il Sassuolo dopo il match in Champions contro il Marsiglia
Lazar Samardzic dovrebbe giocare dal primo minuto contro il Sassuolo dopo il match in Champions contro il Marsiglia

Dall’allenamento pomeridiano più che altro di scarico, all’indomani della vittoria in Champions League a Marsiglia, l’Atalanta ricava due certezze. Il turnover dell’allenatore Ivan Juric verso il Sassuolo (si gioca domenica 9 novembre a Bergamo alle 12.30) e l’assenza anche di Marco Brescianini, oltre a Matteo Scalvini. Il mediano ha saltato la trasferta francese per una contrattura all’adduttore destro ed è in attesa della risonanza magnetica, mentre il difensore s’era lesionato il bicipite femorale sinistro il 19 ottobre contro la Lazio.

Lookman e Ahanor non si sono allenati

Dovrebbe partire dal 1’ Samardzic, in sostituzione o in coppia con De Ketelaere, mentre Scamacca si prenota al centro dell’attacco al posto di Krstovic. Lookman resta tra i possibili titolari (anche se oggi non si è allenato), titolare in 7 delle ultime 8 partite su due fronti, comunque in buone condizioni fisiche. In difesa Juric può contare su Ahanor (che oggi però non si è allenato) e Djimsiti da braccetto sinistro con Hien di nuovo titolare al centro e Kossounou confermato a destra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Organizzazioni sportive
Marco Brescianini
Ivan Juric
De Ketelaere
Atalanta
Sassuolo
lazio