Atalanta, i convocati per l’amichevole con il Lipsia. Torna Scamacca

L’Atalanta ha annunciato la lista dei convocati di Juric per l’amichevole contro l’RB Lipsia, in programma sabato 2 agosto in Germania. Sarà il primo, vero test per i nerazzurri, dopo quello affrontato il 26 luglio a Clusone contro l’Under 23. Rientra Scamacca, restano a casa Bonfanti (contusione al piede sinistro) e gli infortunati Lookman, Bakker e Kolasinac.