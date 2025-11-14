Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025

Atalanta, dalla Turchia «Lookman ha detto sì al Galatasaray»

IL CALCIOMERCATO. Secondo il quotidiano turco «Fanatik», il Galatasaray vorrebbe portare l’attaccante nigeriano a Istanbul a gennaio.

Ademola Lookman
Ademola Lookman

In estate, corteggiato dall’Inter, Ademola Lookman era arrivato alla rottura con l’Atalanta, poi è tornato sui suoi passi ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano da Bergamo. Secondo il quotidiano turco «Fanatik», il Galatasaray vorrebbe portare l’attaccante nigeriano a Istanbul a gennaio, col connazionale Victor Osimhen in pressing per convincerlo al trasferimento. Il club turco avrebbe anche presentato un’offerta al giocatore, ottenendo il suo sì: pronto un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione. Ora, però, stando alla stampa turca, bisognerà convincere l’Atalanta che nell’ultima sessione di mercato è stata irremovibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Economia, affari e finanza
Mercati, Borse
Affari (generico)
Ademola Lookman
Victor Osimhen
Atalanta
Galatasaray
Inter