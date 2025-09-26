Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025

Atalanta, De Ketelaere ed Ederson a Torino contro la Juve: il belga dal 1’

CALCIO. Cdk e il brasiliano sono tra i 21 convocati per la gara di sabato 27 (alle 18) contro i bianconeri. In attacco in lizza anche Samardzic, ballottaggio Sulemana-Lookman. In difesa confermato Ahanor, Pasalic in mediana

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Honest Ahanor in azione contro il Torino. Il baby difensore nerazzurro, 17 anni, sarà in campo dal 1’ sabato 27 all’Allianz Stadium nel match contro la Juventus
Honest Ahanor in azione contro il Torino. Il baby difensore nerazzurro, 17 anni, sarà in campo dal 1’ sabato 27 all’Allianz Stadium nel match contro la Juventus
(Foto di Afb)

Due buone notizie per l’Atalanta: Charles De Ketelaere e José Ederson. Entrambi sono tra i 21 convocati da Juric per la gara di sabato 27 settembre a Torino (alle 18) contro la Juventus. Il belga è candidato a un posto da titolare in attacco, mentre il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina in vista del possibile rientro dal 1’ contro il Bruges, martedì 30 in Champions League.

Le ultime di formazione

Fuori Hien, Scalvini, Zalewski, Scamacca, Kolasinac e Bakker, contro la Juventus Juric dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Pasalic in mediana e alcuni ballottaggi in attacco, accanto o alle spalle di Krstovic: Cdk-Samardzic a destra, Sulemana o il rientro dal 1’ di Lookman a sinistra, ma il nigeriano dovrebbe entrare a gara in corso.

Per il resto, davanti a Carnesecchi, Juric ha annunciato la conferma del baby Ahanor in difesa accanto a Kossounou e Djimsiti, con Bellanova e Zappacosta sugli esterni e de Roon in mediana.

