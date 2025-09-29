Sport / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025
Atalanta, De Ketelaere infortunato: salta il Bruges
L’INFORTUNIO. L’attaccante belga ha lo stesso risentimento accusato a Parigi.
Niente partita di Champions League contro il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Nella serata di domenica 28 settembre, l’Atalanta ne ha comunicato la ricaduta dopo l’infortunio nel primo tempo a Parigi contro il Psg nella prima giornata della League Phase il 17 settembre scorso.
L’attaccante belga continua ad accusare un risentimento fasciale al muscolo ileopsoas sinistro, tra anca e femore, che dato il precedente episodio gli impone di fermarsi fino a completa risoluzione del quadro clinico-strumentale. Potrebbe saltare, oltre alla partita di martedì sera contro la sua ex squadra, anche il Como in campionato prima della sosta per le Nazionali.
