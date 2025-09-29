Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025

Atalanta, De Ketelaere infortunato: salta il Bruges

L’INFORTUNIO. L’attaccante belga ha lo stesso risentimento accusato a Parigi.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere

Niente partita di Champions League contro il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Nella serata di domenica 28 settembre, l’Atalanta ne ha comunicato la ricaduta dopo l’infortunio nel primo tempo a Parigi contro il Psg nella prima giornata della League Phase il 17 settembre scorso.

L’attaccante belga continua ad accusare un risentimento fasciale al muscolo ileopsoas sinistro, tra anca e femore, che dato il precedente episodio gli impone di fermarsi fino a completa risoluzione del quadro clinico-strumentale. Potrebbe saltare, oltre alla partita di martedì sera contro la sua ex squadra, anche il Como in campionato prima della sosta per le Nazionali.

