Atalanta, de Roon subito in campo: chance per la sfida al Barcellona

Buone notizie in casa Atalanta in vista della gara di Champions League di mercoledì 29 gennaio (alle 21) allo stadio olimpico Lluis Companys a Barcellona . Marten de Roon , costretto a lasciare il campo a Como per un trauma cranico, ha svolto una seduta individuale alla ripresa degli allenamenti, domenica 26 a Zingonia, e potrebbe recuperare per la sfida ai catalani.

Gian Piero Gasperini dovrebbe proporre il 3-4-1-2 con Retegui favorito su De Ketelaere per un posto accanto a Lookman in attacco, e Samardzic e Pasalic in ballottaggio per il ruolo di trequartista. Sugli esterni in vantaggio Bellanova e Ruggeri.