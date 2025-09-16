Sport / Bergamo Città
Atalanta, destinazione Parigi: Lookman non convocato - Foto
CHAMPIONS. Dopo la seduta di ripresa di lunedì, martedì mattina 16 settembre l’Atalanta si è allenata a Zingonia prima di partire per la Francia.
La partita è in programma alle 21 di mercoledì 17 settembre, a Parigi contro il Psg: sarà il primo match di Champions League per l’Atalanta di mister Juric. Terminato l’allenamento della mattinata a Zingonia i bergamaschi sono valati verso Parigi: alle 18.45 la conferenza stampa di Ivan Juric e di Marten de Roon.
Entrambe le squadre risentono della mancanza di alcuni bomber: il Psg è senza i suoi migliori giocatori, e l’Atalanta dovrà fare a meno di tre pezzi grossi come Ederson, Scamacca e Lookman. Per motivi diversi: i primi due sono infortunati, il terzo è separato in casa.
Una tempistica c’è solo per Ederson: nelle scorse settimane si è sottoposto a pulizia del ginocchio e dovrebbe rientrare a fine mese, saltando ancora, come minimo, Psg e Torino. Molte incognite su Scamacca: pure lui è alle prese con un problema al ginocchio, ma qui non ci sono certezze, perché si tratta di un’infiammazione e non di un infortunio muscolare o traumatico.
La situazione di Scamacca viene monitorata quotidianamente: di certo c’è solo che salterà il Paris Saint-Germain, ma poi non è chiaro se potrà rientrare con il Torino, oppure se i tempi saranno più lunghi e quanto.
I convocati di Juric
Sono 23 i giocatori convocati da Ivan Juric per l’esordio in Champions League: confermate le assenze degli infortunati Kolasinac, Bakker, Ederson e Scamacca, stesso discorso per Lookman.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kossounou, Obric, Scalvini.
Centrocampisti: Bellanova, Bernasconi, Brescianini, de Roon, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski, Zappacosta.
Attaccanti: Camara, De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Sulemana.
