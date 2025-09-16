Atalanta, destinazione Parigi: Lookman non convocato - Foto

La partita è in programma alle 21 di mercoledì 17 settembre, a Parigi contro il Psg: sarà il primo match di Champions League per l’Atalanta di mister Juric. Terminato l’allenamento della mattinata a Zingonia i bergamaschi sono valati verso Parigi: alle 18.45 la conferenza stampa di Ivan Juric e di Marten de Roon.

Entrambe le squadre risentono della mancanza di alcuni bomber: il Psg è senza i suoi migliori giocatori, e l’Atalanta dovrà fare a meno di tre pezzi grossi come Ederson, Scamacca e Lookman. Per motivi diversi: i primi due sono infortunati, il terzo è separato in casa.

Allenamento dell’Atalanta prima di partire per Parigi: in primo piano Scalvini

(Foto di Afb) Una tempistica c’è solo per Ederson: nelle scorse settimane si è sottoposto a pulizia del ginocchio e dovrebbe rientrare a fine mese, saltando ancora, come minimo, Psg e Torino. Molte incognite su Scamacca: pure lui è alle prese con un problema al ginocchio, ma qui non ci sono certezze, perché si tratta di un’infiammazione e non di un infortunio muscolare o traumatico.

Allenamento dell’Atalanta prima di partire per Parigi: qui Pasalic

(Foto di Afb) La situazione di Scamacca viene monitorata quotidianamente: di certo c’è solo che salterà il Paris Saint-Germain, ma poi non è chiaro se potrà rientrare con il Torino, oppure se i tempi saranno più lunghi e quanto.

L’allenamento a Zingonia

(Foto di Afb) Mister Juric durante gli allenamenti

(Foto di Afb) Luca e Antonio Percassi a Zingonia

(Foto di Afb)

I convocati di Juric

Sono 23 i giocatori convocati da Ivan Juric per l’esordio in Champions League: confermate le assenze degli infortunati Kolasinac, Bakker, Ederson e Scamacca, stesso discorso per Lookman.