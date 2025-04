Atalanta, Djimsiti è in dubbio per il match col Lecce. Kossounou e Toloi candidati per sostituirlo

La presenza del difensore albanese per la partita di venerdì sera al Gewiss Stadium contro il pericolante Lecce (ore 20,45) è da considerare in forte dubbio, ma ci sono comunque speranze di un recupero in extremis, magari anche solo per sedersi in panchina. Tutto dipenderà dall’evolversi della situazione che sarà monitorata giorno per giorno. Nel caso Djimsiti dovesse dare forfait, ci sarà probabilmente un ballottaggio tra Kossounou e Toloi per comporre il terzetto arretrato.