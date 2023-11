Atalanta, dubbio Scalvini contro l’Inter. Hateboer verso la conferma a destra

Due ballottaggi e molte certezze per l’Atalanta in vista della sfida di lusso alla capolista Inter, sabato 4 novembre (ore 18) al Gewiss Stadium.

A destra nella difesa a 3 occhi sulle condizioni di Scalvini, alle prese con il mal di schiena e per questo uscito all’intervallo della gara di Empoli rimpiazzato da Toloi. Scalvini è tra i convocati, ma Gian Piero Gasperini deciderà solo in extrremis. L’altro ballottaggio, sulla fascia destra, è tra Hateboer e Zappacosta, con l’italiano costretto a saltare per influenza la gara di Empoli. Al Castellani l’olandese è tornato titolare dopo quasi 9 mesi e potrebbe essere riproposto dal 1’.

Per il resto Gasp dovrebbe confermare la formazione iniziale schierata a Empoli, con Koopmeiners sulla linea, o a supporto, di Lookman e Scamacca in attacco. Probabile panchina iniziale per De Ketelaere.

Dovrebbe andare sul sicuro anche l’Inter, attesa in campo col consueto 3–5–2. Davanti a Sommer il trio Pavard, Acerbi e Bastoni comporrà la difesa, con Dunfries e Dimarco sugli esterni e in mediana il pacchetto Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (favorito su Frattesi). In attacco il temibile duo Thuram-Lautaro Martinez, finora devastante.

Le probabili formazioni