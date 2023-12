Atalanta, ecco le maglie del Christmas Match contro la Salernitana

L’asta delle maglie del Christmas Match si svolgerà a «Tutto Atalanta» su Bergamo Tv e sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Amici della Pediatria. La tradizionale iniziativa natalizia dell’Atalanta è stata presentata nella mattinata di mercoledì 6 dicembre. I giocatori indosseranno le maglie durante il match in programma lunedì 18 dicembre alle 20.45 in casa contro la Salernitana.