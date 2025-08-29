Sport / Bergamo Città
Venerdì 29 Agosto 2025
Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa
CALCIO. Allarme in casa nerazzurra per le condizioni del brasiliano, escluso dai convocati per la gara di sabato 30 agosto al Tardini col Parma. Quattro convocati da Gattuso in Nazionale.
Niente da fare per Ederson e antenne alzate in casa Atalanta. Il brasiliano è alle prese con una perdurante infiammazione al ginocchio destro e venerdì 29 agosto è andato a Roma per un controllo. La speranza è che possa tornare alle ripresa del campionato.
Le ultime di formazione
Ai box Ederson,sabato 30 agosto al Tardini contro il Parma (alle 18,30) a centrocampo, con de Roon, sarà dunque confermato Pasalic: in panchina, insieme a Brescianini, andrà Ibrahim Sulemana, tornato tra i 23 convocati (c’è anche Bonfanti) dopo essere rimasto fuori contro il Pisa per motivi di mercato. Juric dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Kossounou o Scalvini accanto a Hien e Djimsiti in difesa, Bellanova e Zalewski sulle fasce con Zappacosta alternativa sinistra, De Ketelaere e Maldini in vantaggio su Samardzic e Kamaldeen a supporto di Scamacca.
Quattro in Nazionale
Nel frattempo il ct Rino Gattuso, all’esordio sulla panchina azzurra, ha chiamato 28 giocatori per Italia-Estonia del 5 settembre a Bergamo. Tra i convocati anche quattro atalantini: Carnesecchi, Bellanova, Maldini e Scamacca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA