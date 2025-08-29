Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 29 Agosto 2025

Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa

CALCIO. Allarme in casa nerazzurra per le condizioni del brasiliano, escluso dai convocati per la gara di sabato 30 agosto al Tardini col Parma. Quattro convocati da Gattuso in Nazionale.

Gianluca Scamacca nell’azione del gol dell’1-1 firmato contro il Pisa nella prima giornata. Il centravanti dell’Atalanta torna a Parma dove si è infortunato l’anno scorso nel pre-campionato e guiderà l’attacco di Juric a caccia del primo successo in campionato. Scamacca è tra i 28 convocati in azzurro del ct Gattuso
Gianluca Scamacca nell’azione del gol dell’1-1 firmato contro il Pisa nella prima giornata. Il centravanti dell’Atalanta torna a Parma dove si è infortunato l’anno scorso nel pre-campionato e guiderà l’attacco di Juric a caccia del primo successo in campionato. Scamacca è tra i 28 convocati in azzurro del ct Gattuso
(Foto di Afb)

Niente da fare per Ederson e antenne alzate in casa Atalanta. Il brasiliano è alle prese con una perdurante infiammazione al ginocchio destro e venerdì 29 agosto è andato a Roma per un controllo. La speranza è che possa tornare alle ripresa del campionato.

Leggi anche

Le ultime di formazione

Ai box Ederson,sabato 30 agosto al Tardini contro il Parma (alle 18,30) a centrocampo, con de Roon, sarà dunque confermato Pasalic: in panchina, insieme a Brescianini, andrà Ibrahim Sulemana, tornato tra i 23 convocati (c’è anche Bonfanti) dopo essere rimasto fuori contro il Pisa per motivi di mercato. Juric dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Kossounou o Scalvini accanto a Hien e Djimsiti in difesa, Bellanova e Zalewski sulle fasce con Zappacosta alternativa sinistra, De Ketelaere e Maldini in vantaggio su Samardzic e Kamaldeen a supporto di Scamacca.

Quattro in Nazionale

Nel frattempo il ct Rino Gattuso, all’esordio sulla panchina azzurra, ha chiamato 28 giocatori per Italia-Estonia del 5 settembre a Bergamo. Tra i convocati anche quattro atalantini: Carnesecchi, Bellanova, Maldini e Scamacca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Atalanta