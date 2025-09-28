Atalanta, Ederson verso il rientro dal 1’ col Bruges. Hien, speranze al lumicino

Chance in crescita per Ederson , speranze al lumicino per Hien e Scalvini in casa Atalanta in vista della gara di Champions League contro il Bruges, martedì 30 settembre alle 18.45 a Bergamo.

Il brasiliano , in panchina contro la Juventus, sembra recuperato e potrebbe debuttare dal 1’ in mediana al posto di Pasalic, così come De Ketelaere , pronto a riprendersi il posto da titolare in attacco dopo aver giocato l’ultima mezzora a Torino.Se così fosse, Samardzic partirebbe dalla panchina.

In bilico Hien e Scalvini: per entrambi sarà decisivo l’ultimo allenamento della vigilia. Per il resto, ai box Scamacca, Kolasinac, Zalewski e Bakker, quasi certa la conferma del trio difensivo Kossounou-Djimsiti-Ahanor, con Sulemana favorito in attacco su Lookman.