Atalanta, emergenza difesa: Toloi tenta il recupero per lo Sporting Lisbona

Occhi puntati sulla difesa in vista della sfida cruciale di Europa League con lo Sporting Lisbona giovedì 30 novembre al Gewiss Stadium (ore 18,45). Gasperini è alle prese con quattro infortunati: Kolasinac, Toloi, Zappacosta, Palomino , in ordine di chance di recupero.

La seduta di lunedì 27, con la squadra divisa in due gruppi, non ha dato indicazioni definitive ma oltre a Kolasinac spera di poter rientrare anche Toloi, ai box per un guaio muscolare al gemello della gamba destra. Più remote le chance di recupero di Zappacosta, alle prese con una contusione alla caviglia rimediata contro il Napoli, e Palomino, da tempo ai box per una lesione muscolare. Contro i portoghesi di certo rientrerà de Roon, assente per squalifica col Napoli, e il suo rientro restituirà a Gasperini una presenza fondamentale a centrocampo.