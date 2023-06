Atalanta, Europa League con il Gasp. Quinto posto in classifica meritato

Si torna in Europa! Applausi e prolungati alla squadra per il quinto posto finale che dà l’accesso all’Europa League. Chi arriccia il naso per non essere andati in Champions non è da prendere nemmeno in minima considerazione. Alla faccia, poi, di coloro che a metà campionato e anche oltre avevano guardato il classico bicchiere mezzo vuoto. L’ultima sfida del torneo ha anche messo in mostra una squadra in grado di meritare fino in fondo il ritorno in una competizione internazionale.