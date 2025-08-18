Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 18 Agosto 2025

Atalanta, fari puntati su Ederson e De Ketelaere. Martedì 19 la ripresa col ct azzurro Gattuso

ATALANTA. Dopo il ko per 2-1 nel Trofeo Bortolotti di sabato 16 agosto, l’Atalanta ha usufruito di due giorni di riposo e riprenderà ad allenarsi martedì 19 in vista del debutto di campionato di domenica 24 agosto (ore 20,45) in casa contro il Pisa.

Ederson lamenta un dolore a un ginocchio e la sua disponibilità per il match contro il Pisa è da valutare
Ederson lamenta un dolore a un ginocchio e la sua disponibilità per il match contro il Pisa è da valutare
(Foto di Afb)

Alla ripresa della preparazione a Zingonia, appuntamento martedì 19 per una seduta mattutina, è prevista la presenza di un’ospite d’eccezione: il ct azzurro Rino Gattuso, infatti, farà tappa al Centro Bortolotti proseguendo il suo «Giro d’Italia» sui campi di allenamento delle squadre di Serie A. L’Atalanta è rimasta a riposo per due giorni di fila e riprenderà a sudare martedì a Zingonia, dove si aggregherà anche Nicola Zalewski, in cui acquisto dall’Inter per 17 milioni è stato ufficializzato lunedì 18 .

Domenica la sfida col Pisa

A Zingonia osservati speciali due giocatori in vista del debutto in campionato di domenica contro il Pisa (ore 20,45 allo stadio di Bergamo): Ederson era dolorante al ginocchio da qualche giorno e martedì 19 sarà valutata la sua condizione dopo il riposo e le terapie. Si spera di recuperarlo per domenica. E andrà monitorata anche la situazione di De Ketelaere uscito anzitempo e precauzionalmente sabato contro la Juventus per un problema a una spalla.

Charles De Ketelaere in azione nel Trofeo Bortolotti contro la Juve
Charles De Ketelaere in azione nel Trofeo Bortolotti contro la Juve
(Foto di Afb)

