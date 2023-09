Atalanta a Firenze senza Touré, Palomino e Holm. In attacco ballottaggio accanto a Cdk

Nella lista dei convocati anti-Fiorentina diramata sabato 16 mancano tre giocatori e se il forfait di Touré era scontato, considerato che il maliano si rivedrà in campo solo a fine anno, più sorprendente è l’assenza Palomino e Holm che non sono infortunati ma evidentemente non sono considerati ancora al 100% della forma da mister Gasperini . I due resteranno ad allenarsi a Zingonia. Sono ventidue i convocati di Gasperini perché non c’è nemmeno il giovane Bonfanti, in campo con l’Under 23 vittoriosa per la prima volta in Serie C contro la Giana (3-2) a Caravaggio venerdì 15. Alla prima convocazione Hateboer e Miranchuk.

Dubbi anche in porta e in difesa

Tra i ventidue c’è Scamacca, reduce da problemi al tallone. Proprio in considerazione di una condizione che forse non è ideale, Scamacca potrebbe non giocare dal 1’ e sembra in competizione con Lookman per strappare una maglia da titolare accanto a De Ketelaere che, dei tre, è il più sicuro del posto. Gli altri due ballottaggi sono tra Musso (reduce dalla trasferta in Sudamerica, anche se non ha mai giocato) e Carnesecchi in porta e tra Toloi (con il capitano che giocherebbe per la prima volta in questo campionato ) e Djimsiti in difesa. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2, ma non sono da escludere nemmeno il 3-4-2-1 e il 3-4-3.