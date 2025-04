Atalanta, Gasperini: «Faccio fatica a vedere questo crollo»

Il commento alle parole di Percassi

Sulle parole di Antonio Percassi, che in occasione della presentazione del docufilm sulla vittoria dell’Europa League ha sottolineato di sperare in una permanenza dell’allenatore, Gasperini ha detto che è «l’ennesima dimostrazione della stima e del rapporto che io e il presidente abbiamo sempre avuto. Il resto è calcio e il calcio va avanti».

«Situazione di classifica positiva»

Sul momento della sua Atalanta: «Mi sembra che si sta esagerando su queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva, questa descrizione che viene fatta non mi trova d’accordo, penso non sia nemmeno veritiera».