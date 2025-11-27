Atalanta già in campo a Zingonia nel pomeriggio. Domenica contro la Viola

All’orizzonte c’è la partita di domenica, alle 18 alla New Balance Arena contro la Fiorentina, ex squadra di mister Palladino. Nei prossimi giorni saranno da valutare le condizioni di Scalvini, che ha saltato le ultime due partite per via di un risentimento all’adduttore: si dovrà capire se è possibile un suo ritorno già domenica, scenario comunque non semplice. L’assente certo è Bakker, fuori fino al 2026 per via della rottura del crociato di luglio: per il resto, la rosa è interamente a disposizione dell’allenatore, contando anche Kolasinac che ieri è tornato in campo e considerando che non ci sono state novità nella partita con l’Eintracht (peraltro non ci sono state ammonizioni, quindi sono salvi i diffidati de Roon e Musah). Domenica, con la Fiorentina, sperano in un posto, tra gli altri, Ahanor e Zalewski.