Atalanta, idea Samardzic e Ruggeri col Bologna. Gasp ritrova Kossounou

Due jolly nel mazzo e un ritorno doc: Samardzic, Ruggeri e Kossounou . Il serbo e l’esterno di Zogno sono le due variabili a cui sta pensando Gian Piero Gasperini per la gara di domenica 13 aprile al Gewiss (alle 12,30) contro il Bologna , sfida Champions da non fallire dopo tre sconfitte consecutive.

Le ultime verso Atalanta-Bologna

Fuori De Ketelaere, già ai box Scamacca, Scalvini, Posch e Palestra, tra i 21 convocati tornano Kossounou , dopo tre mesi di stop per la lesione muscolo tendinea all’adduttore, e Toloi reduce dalla pubalgia. Ma la principale novità di Gasp potrebbe essere il rilancio dal 1’ di Samardzic , complice anche l’assenza di Cdk. Il serbo potrebbe partire a destra nel tridente offensivo completato da Retegui e Lookman nel 3-4-3 . La prima alternativa è Pasalic , specie se Gasp dovesse decidere di proporre un trequartista nel 3-4-1-2. Più remote le chance di Cuadrado e Brescianini.

L’altra variante potrebbe essere il ritorno da titolare a sinistra di Ruggeri, con Zappacosta a destra e Bellanova inizialmente in panchina. Per il resto Gasp dovrebbe proporre il trio difensivo Djimsiti-Hien-Kolasinac davanti a Carnesecchi, con il duo de Roon-Ederson in mediana.