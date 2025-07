Atalanta, Juric dirige l’ultima seduta della settimana, sabato 26 primo test a Clusone. E Ruggeri saluta i fan dell’Atletico Madrid in bergamasco

Fine settimana sotto la guida di Ivan Juric in casa Atalanta . Dopo aver diretto l’allenamento di venerdì 18 luglio, il tecnico croato ha guidato la seduta di sabato 19 che ha chiuso la prima settimana di lavoro. Lookman (terapie) e Kolasinac (programma personalizzato) a parte, gli altri giocatori hanno lavorato in gruppo, compresi Scamacca e Scalvini .

Nel frattempo sabato 19 l'Atletico Madrid sul proprio profilo Instagram ha pubblicato le foto con i giocatori in posa. Tra i Colchoneros anche Matteo Ruggeri, trasferito a Madrid per circa 20 milioni. E non è mancato un saluto in bergamasco: «Buongiorno a töc» si legge sul profilo del club.