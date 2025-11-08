Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 08 Novembre 2025

Atalanta, Juric ha l’imbarazzo della scelta: verso il 3-4-1-2 col Sassuolo

CALCIO . Con la convocazione di Scalvini e Brescianini il tecnico ha di fatto la rosa al completo per la gara di domenica 9 (12,30) alla New Balance Arena. Pasalic dovrebbe agire da trequartista dietro Cdk e Lookman.

Nicola Zalewski potrebbe tornare titolare sulla fascia sinistra contro il Sassuolo, domenica 9 novembre alla New Balance Arena. In lizza c’è anche Bernasconi
(Foto di Afb)

Tutti a disposizione. L’Atalanta è al gran completo per la gara col Sassuolo, domenica 9 novembre (alle 12,30) alla New Balance Arena. Recuperati Scalvini e Brescianini ai box resta il solo Bakker.

Atalanta, le ultime di formazione

Contro i neroverdi l’Atalanta potrebbe tornare al 3-4-1-2 con Pasalic trequartista e le coppia de Roon-Ederson in mediana. In attacco De Ketelaere e Lookman partono favoriti con Samardzic prima alternativa (a Cdk).

Dubbi e ballottaggi in tutti i reparti. In difesa davanti a Carnesecchi Juric potrebbe schierare Djimsiti-Hien-Ahanor con Kossounou inizialmente in panchina. Sugli esterni possibile conferma di Bellanova a destra, con Zalewski o Bernasconi a sinistra e Zappacosta a riposo.

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Sassuolo