Atalanta, Kolasinac non ce la fa. Gasp con i titolari per chiudere al terzo posto

Niente da fare per Sead Kolasinac in casa Atalanta. Il difensore bosniaco non ha recuperato dall’infiammazione al ginocchio sinistro e non fa parte dei 23 convocati da Gian Piero Gasperini per la gara di domenica 2 giugno al Gewiss Stadium (ore 18) contro la Fiorentina nell’ultimo impegno della stagione.