Atalanta, Kossounou verso la convocazione per il match contro il Bologna

Il suo rientro sembrava fissato per la domenica di Pasqua a San Siro contro il Milan, invece Odilon Kossounou potrebbe bruciare le tappe. Va infatti verso la convocazione per il «lunch match» di domenica 13 aprile alle 12,30 al Gewiss Stadium contro il Bologna. L’ivoriano è il difensore maggiormente indiziato a tornare, in vantaggio su Rafael Toloi (che a inizio settimana sembrava quello con più chance) e Stefan Posch. Fuori da tre mesi a causa della lesione muscolo tendinea all’adduttore e conseguente operazione, potrebbe andare in panchina: la decisione verrà presa sabato 12, anche per gli altri due della retroguardia nerazzurra (capitan Toloi è alle prese con la pubalgia, Posch con una lesione muscolo tendinea al bicipite femorale). Gli assenti certi sono Scamacca, Scalvini, Palestra e De Ketelaere, con quest’ultimo che si è fermato per una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo sinistro.