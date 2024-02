Atalanta, lascia Congerton: andrà all’Al-Alhi

Cinquant’anni, Congerton si è caratterizzato in questi due anni bergamaschi per la straordinaria discrezione con cui ha lavorato, del tutto lontano dai riflettori. Ma per lui parlano i risultati e i grandi acquisti che ha realizzato, da Lookman a Hojlund.

Ora Congerton sbarca nel calcio dorato dell’Arabia Saudita : la sua nuova squadra è l’Al-Alhi, dove ritroverà una vecchia conoscenza atalantina: Demiral. Ma non solo: nella sua nuova squadra militano anche Ibanez e Kessie, ex nerazzurri. E una grande stella del calcio mondiale: il brasiliano Firmino.

La comunicazione anche sul sito di Atalanta: «Atalanta BC e Lee Congerton comunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto professionale con effetto a partire da venerdì 1 marzo 2024 - si legge in una nota -. Per due anni il dirigente gallese ha ricoperto il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport. Lee Congerton ringrazia la famiglia Percassi e quella Pagliuca per l’importante e gratificante opportunità professionale che ha arricchito il suo bagaglio di esperienza. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC esprimono a loro volta gratitudine a Lee Congerton per la professionalità e la dedizione messe a disposizione del Club, augurandogli contestualmente le migliori fortune per il futuro».