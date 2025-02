Atalanta, lavoro individuale per Maldini: salta Empoli ma potrebbe rientrare col Venezia

Alla ripresa degli allenamenti di giovedì 20 febbraio Daniel Maldini ha proseguito il lavoro individuale dopo l’infortunio di due settimane fa (lesione all’adduttore sinistro). L’attaccante salterà anche la trasferta di domenica 23 a Empoli, ma conta di rientrare la settimana successiva nel match interno col Venezia (giorno e orario non ancora stabilito dalla Lega Serie A). Servirà qualche giorno in più per il rientro di Isak Hien , a sua volte alle prese con un problema all’adduttore): si rivedrà a cavallo della sosta. A queste assenze si aggiungono quelle dei lungodegenti Giorgio Scalvini , Gianluca Scamacca e Odilon Kossounou , con il solo difensore ivoriano con quelche speranza di rientrare prima della fine del campionato.

Le ultime verso Empoli-Atalanta

Per quanto riguarda la formazione, è ancora prematuro fare previsioni perché ci sono ballotaggi in parecchi ruoli: in difesa Posch si candida a riprendersi una maglia da titolare al fianco di Djimsiti e Kolasinac, sulle due fasce in quattro (Bellanova, Cuadrado, Zappacosta e Ruggeri) per due posti. Davanti favoriti Retegui, De Ketelaere e Lookman, con Samardzic, Pasalic e Brescianini che scalpitano. Confermati Ederson-de Roon in mediana e Carnesecchi fra i pali.