Atalanta, con la Lazio dirige Chiffi di Padova. De Ketelaere verso la panchina

Charles De Ketelaere va verso la panchina . Domenica 6 aprile contro la Lazio al Gewiss Stadium (alle 18) Gian Piero Gasperini, che torna in panchina dopo aver scontato la squalifica a Firenze, dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Pasalic trequartista alle spalle delle punte Retegui e Lookman. L’alternativa a Pasalic è Brescianini , ma il croato sembra in vantaggio.

La formazione per Atalanta-Lazio

Per il resto la formazione anti-Lazio dovrebbe rivedere Carnesecchi in porta, il trio difensivo Djimsiti-Hien-Kolasinac, in mediana de Roon ed Ederson, al rientro dalla squalifica, con Bellanova e Zappacosta sugli esterni e Cuadrado in alternativa. Ai box Scamacca, Scalvini, Kossounou, Posch e Palestra, resta in dubbio Toloi, alle prese con la pubalgia e costretto a sottoporsi a terapie anche giovedì 3.