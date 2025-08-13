Sport / Bergamo Città
Mercoledì 13 Agosto 2025
Atalanta, l’entusiasmo dei 6mila tifosi che riempiono la Nord - Foto
CALCIO. Prima apparizione pubblica alla stadio per i nerazzurri che si sono allenati a porte aperte davanti ai tifosi dalle 18 di mercoledì 13 agosto.
Bergamo
Circa in seimila in Curva Nord per assistere all’allenamento a porte aperte dell’Atalanta. La squadra di Ivan Juric, che si prepara per il Trofeo Bortolotti di sabato con la Juventus, e per l’avvio del campionato nel weekend successivo, ha salutato il popolo nerazzurro.
L’allenamento allo stadio con i tifosi
Assenti Bakker, Kolasinac, Tourè e Lookman. Aggregato Misitano, attaccante della formazione Under 23. La squadra ha prima svolto esercizi di possesso palla e tiri in porta, per poi fare 24 minuti di partitella su metà campo.
In giallo, Carnesecchi con Kossounou, Hien, Ahanor. Bellanova e Bernasconi sulle corsie, con Ederson e Brescianini in mediana. In avanti De Ketelaere, Dino Sulemana e Scamacca. In blu, Sportiello, Scalvini, Godfrey, Djimsiti. Palestra, Pasalic, de Roon, Zappacosta. In avanti Samardzic, Maldini e Misitano.
È di Maldini il primo gol sotto la Nord, momentaneo 1-1 rispondendo alla rete di Kossounou. Poi chiudono 6-1 i gialli con le doppiette di De Ketelaere, Scamacca e la rete di Ederson.
Al termine la squadra è andata sotto la curva. Hanno parlato Antonio Percassi, Ivan Juric e il capitano Marten de Roon. La linea è la stessa: la squadra darà il massimo per raggiungere grandi risultati e non dovrà mancare il sostegno dei tifosi.
Una seduta di lavoro per «assaggiare» l’erba dello stadio in vista della partita di sabato sera con la Juventus, ma è, anche e soprattutto, l’occasione per salutare l’Atalanta di Ivan Juric e per dare la carica ai giocatori nerazzurri per la nuova stagione: la Serie A per l’Atalanta, infatti, scatta dai blocchi domenica 24 agosto in match serale alle 20.45, in casa, contro il Pisa neopromosso dalla B grazie al secondo posto in cadetteria conquistato nella stagione 2024/25.
L’esordio al Trofeo Bortolotti
Ma prima dell’esordio in campionato, questo sabato, fischio d’inizio alle 20.45, sempre a Bergamo, riflettori accesi su Atalanta–Juventus che assegnerà il XXVI Trofeo Achille e Cesare Bortolotti.
