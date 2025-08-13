Sport / Bergamo Città
Mercoledì 13 Agosto 2025
Atalanta, l’entusiasmo dei tifosi che riempiono la Nord - Foto
CALCIO. Prima apparizione pubblica alla stadio per i nerazzurri che si allenano a porte aperte davanti ai tifosi dalle 18.
Bergamo
Doppia seduta di lavoro mercoledì 13 agosto per i nerazzurri, in mattinata a Zingonia a porte chiuse, e poi a porte aperte alle 18 allo Stadio di Bergamo per un appuntamento molto atteso dai sostenitori nerazzurri. Per assistere all’allenamento, i cancelli della Curva Nord Pisani sono stati aperti a partire dalle 17.
Una seduta di lavoro per «assaggiare» l’erba dello stadio in vista della partita di sabato sera con la Juventus, ma è, anche e soprattutto, l’occasione per salutare l’Atalanta di Ivan Juric e per dare la carica ai giocatori nerazzurri per la nuova stagione: la Serie A per l’Atalanta, infatti, scatta dai blocchi domenica 24 agosto in match serale alle 20.45, in casa, contro il Pisa neopromosso dalla B grazie al secondo posto in cadetteria conquistato nella stagione 2024/25.
L’esordio al Trofeo Bortolotti
Ma prima dell’esordio in campionato, questo sabato, fischio d’inizio alle 20.45, sempre a Bergamo, riflettori accesi su Atalanta–Juventus che assegnerà il XXVI Trofeo Achille e Cesare Bortolotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA