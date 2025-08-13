Atalanta, l’entusiasmo dei tifosi che riempiono la Nord - Foto

Doppia seduta di lavoro mercoledì 13 agosto per i nerazzurri , in mattinata a Zingonia a porte chiuse, e poi a porte aperte alle 18 allo Stadio di Bergamo per un appuntamento molto atteso dai sostenitori nerazzurri. Per assistere all’allenamento, i cancelli della Curva Nord Pisani sono stati aperti a partire dalle 17.

Una vista della Curva Nord Pisani a pochi minuti dall’inizio dell’allenamento a porte aperte dell’Atalanta. Mercoledì 13 agosto 2025

(Foto di Afb)

Una seduta di lavoro per «assaggiare» l’erba dello stadio in vista della partita di sabato sera con la Juventus, ma è, anche e soprattutto, l’occasione per salutare l’Atalanta di Ivan Juric e per dare la carica ai giocatori nerazzurri per la nuova stagione: la Serie A per l’Atalanta, infatti, scatta dai blocchi domenica 24 agosto in match serale alle 20.45, in casa, contro il Pisa neopromosso dalla B grazie al secondo posto in cadetteria conquistato nella stagione 2024/25.