Atalanta, lesione per de Roon: salterà la finale di Dublino, a rischio anche gli Europei

Non potrà quindi tornare a disposizione per le ultime tre partite in campionato dell’Atalanta , rimasta ad allenarsi fino a venerdì 17 maggio all’ora di pranzo all’Acqua Acetosa nella capitale prima della partenza per la trasferta di campionato a Lecce.

I tempi di recupero dipendono dalla progressione clinica. A rischio, ma per ora non esclusa, anche la sua partecipazione a Euro 2024 con l’Olanda. De Roon figura nell’elenco dei giocatori preconvocati dal ct dell’Olanda Ronald Koeman in vista degli Europei in programma quest’estate (con de Roon anche un altro atalantino, Koopmeiners). Al momento, Koeman ha diramato una lista di 30 giocatori, in attesa di comunicare tra qualche settimana quella definitiva composta da 26.