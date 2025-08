Atalanta: Lookman assente a Zingonia alla ripresa degli allenamenti

Nel pomeriggio di lunedì 4 agosto l’Atalanta è tornata al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia dopo la giornata di riposo concessa del tecnico Ivan Juric. Sul fronte infermeria tutto secondo le previsioni (terapie per Bakker e lavoro differenziato per Kolasinac), mentre Lookman - che avrebbe dovuto svolgere un lavoro personalizzato per recuperare dallo stiramento al polpaccio - non si è presentato a Zingonia: un nuovo capitolo del «caso» dell’estate con il nigeriano che, dopo la polemica-social e la lettera per spiegare la sua posizione alla piazza, ha mandato un altro segnale per accelerare il suo trasferimento all’Inter.