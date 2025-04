Atalanta, da martedì testa al Bologna: occhi puntati sulle condizioni di Toloi

Testa al Bologna e occhi sull’infermeria in casa Atalanta. Dopo il ko con la Lazio, la terza sconfitta consecutiva, da martedì 8 aprile alla ripresa i nerazzurri metteranno nel mirino la sfida ai rossoblù di Italiano, in programma domenica 13 al Gewiss Stadium alle 12.30, per uscire dall’impasse prodotta dalle tre sconfitte consecutive subite contro Inter, Fiorentina e Lazio.