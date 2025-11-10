Sport / Bergamo Città
Lunedì 10 Novembre 2025
Atalanta, mercoledì 12 la ripresa a ranghi ridotti con il nuovo allenatore
CALCIO. Dopo il ko con il Sassuolo e l’esonero di Juric, i nerazzurri sono a riposo nella settimana della sosta per le nazionali. A Zingonia sono rimasti tra gli altri Scalvini e Brescianini, sabato 22 sfida al Maradona (20,45) col Napoli.
Aspettando il nuovo allenatore, quasi certamente Raffaele Palladino, l’Atalanta è ferma per due giorni nella settimana della sosta per le nazionali. La ripresa è in programma mercoledì 12 novembre e dovrebbe essere la prima seduta sotto la nuova guida tecnica.
Ai box Bakker, il resto della rosa è virtualmente al completo ma effettivamente ridotta ai minimi termini per l’assenza di 14 nazionali. Tra i giocatori appena rientrati nei ranghi, Scalvini e Brescianini si alleneranno a Zingonia, mentre Kolasinac sarà impegnato in nazionale.
Prossima partita con il Napoli
Il nuovo tecnico avrà comunque una decina di giorni per preparare l’esordio sulla panchina nerazzurra alla ripresa del campionato, sabato 22 a Napoli alle 20,45 contro la squadra di Conte.
