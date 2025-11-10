Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 10 Novembre 2025

Atalanta, mercoledì 12 la ripresa a ranghi ridotti con il nuovo allenatore

CALCIO. Dopo il ko con il Sassuolo e l’esonero di Juric, i nerazzurri sono a riposo nella settimana della sosta per le nazionali. A Zingonia sono rimasti tra gli altri Scalvini e Brescianini, sabato 22 sfida al Maradona (20,45) col Napoli.

Giorgio Scalvini (sullo sfondo Nicola Zalewski) è rientrato dall’infortunio e rimarrà ad allenarsi a Zingonia nella pausa per le nazionali in vista della gara a Napoli
Giorgio Scalvini (sullo sfondo Nicola Zalewski) è rientrato dall’infortunio e rimarrà ad allenarsi a Zingonia nella pausa per le nazionali in vista della gara a Napoli
(Foto di Afb)

Aspettando il nuovo allenatore, quasi certamente Raffaele Palladino, l’Atalanta è ferma per due giorni nella settimana della sosta per le nazionali. La ripresa è in programma mercoledì 12 novembre e dovrebbe essere la prima seduta sotto la nuova guida tecnica.

Ai box Bakker, il resto della rosa è virtualmente al completo ma effettivamente ridotta ai minimi termini per l’assenza di 14 nazionali. Tra i giocatori appena rientrati nei ranghi, Scalvini e Brescianini si alleneranno a Zingonia, mentre Kolasinac sarà impegnato in nazionale.

Prossima partita con il Napoli

Il nuovo tecnico avrà comunque una decina di giorni per preparare l’esordio sulla panchina nerazzurra alla ripresa del campionato, sabato 22 a Napoli alle 20,45 contro la squadra di Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Atalanta