Atalanta, a Monza con la formazione tipo: verso la conferma del 3-4-2-1

A Monza con la formazione tipo. Dopo il sofferto 1-1 al Gewiss contro il Lecce, l’Atalanta va a caccia dei tre punti domenica 4 maggio in Brianza e Gian Piero Gasperini sembra orientato a confermare il 3-4-2-1 schierato contro i salentini: Carnesecchi in porta, Kossounou-Hien-Djimsiti in difesa, Bellanova e Zappacosta esterni accanto al duo de Roon-Ederson in mediana, Pasalic con Lookman a supporto di Retegui, che cerca il sorpasso al record di Inzaghi, raggiunto col gol al Lecce a quota 24 reti in campionato. Cuadrado e Ruggeri sono le prime alternative.