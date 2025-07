Atalanta-New Balance, ecco l’Away Kit 2025/26 ispirato agli anni ’80

Atalanta BC e New Balance hanno svelato il nuovo Away Kit per la stagione 2025/26, un connubio di stile contemporaneo e memoria storica. Il bianco, da sempre simbolo della divisa da trasferta nerazzurra, resta il colore dominante in questa versione «off-white» caratterizzata da eleganti strisce verticali incomplete, ispirate alle maglie degli anni ’80 e ’90.