Atalanta-Opatija, amichevole a Zingonia: le formazioni

Non c’è tempo di rifiatare. Dopo la sconfitta di sabato 9 agosto, sul campo del Colonia, l’Atalanta è già tornata in campo, a Zingonia: domenica 10, alle 10,30, c’è un’altra amichevole, contro i croati dell’Opatija. Occasione per dare a tutti lo stesso minutaggio: verso l’inizio del campionato è fondamentale che tutti i componenti della rosa entrino in ritmo partita. La sfida sarà trasmessa sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv.