Sport / Bergamo Città
Domenica 10 Agosto 2025
Atalanta-Opatija, amichevole a Zingonia: le formazioni

IL TEST. Occasione per dare a tutti lo stesso minutaggio: tra due settimane è già campionato.

Carlo Canavesi
Carlo Canavesi
Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta
Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta

Zingonia

Non c’è tempo di rifiatare. Dopo la sconfitta di sabato 9 agosto, sul campo del Colonia, l’Atalanta è già tornata in campo, a Zingonia: domenica 10, alle 10,30, c’è un’altra amichevole, contro i croati dell’Opatija. Occasione per dare a tutti lo stesso minutaggio: verso l’inizio del campionato è fondamentale che tutti i componenti della rosa entrino in ritmo partita. La sfida sarà trasmessa sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv.

Le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Opatija:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Godfrey, Kossounou, Ahanor; Palestra, Sulemana, Brescianini, Bernasconi; Samardžić; Kamaldeen, Scamacca. Allenatore: Ivan Jurić.
NK Opatija: Nwolokor, Maric, Bagadur, Dalic, Mrsic, Zibanovic, F. Shehu, Weitzer, B. Bogolin, Ajayi, Stojanovic. A disposizione: Vucetic, Pezelj, Brlek, Sanjug, Marot, Blecic, N. Shehu, Macolic, Jakac, Delijaj, Milanovic, Svrljuga, Pejanovic. Allenatore: Zoran Bogolin.

Bergamo
sport
Calcio
Carlo Canavesi
Atalanta