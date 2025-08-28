Sport / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025
Atalanta, Pasalic in vantaggio su Ederson per il Parma, Kossounou in difesa
CALCIO. Il croato sembra candidato alla conferma in mediana per la gara di sabato 30 agosto al Tardini (alle 18,30). Nel probabile 3-4-2-1 Juric potrebbe cambiare qualcosa in difesa, Samardzic e Kamaldeen cercano spazio davanti
Pasalic più di Ederson a Parma. Il dilemma della mediana per l’Atalanta di Juric potrebbe risolversi a favore del croato, che sembra favorito per una maglia da titolare a centrocampo nella prima trasferta del campionato, sabato 30 agosto al Tardini (alle 18,30) contro i ducali.
Per il resto Juric dovrebbe confermare il 3-4-2-1 utilizzato al debutto contro il Pisa, con Carnesecchi in porta, l’ingresso dal 1’ di Kossounou in difesa accanto a Hien e a uno tra Djimsti e Scalvini, Bellanova e Zalewski (in ballottaggio con Zappacosta a sinistra) sulle fasce, de Roon in mediana e Scamacca al centro dell’attacco. Davanti Samardzic e Kamaldeen Sulemana insidiano De Keteleare e Maldini e Juric potrebbe cambiare qualcosa.
Ai box Kolasinac e Bakker, resta in stand-by Lookman, fuori squadra sino alla fine del mercato (lunedì 1 settembre alle 20) salvo cessione negli ultimissimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA