Sport / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025

Atalanta, Pasalic in vantaggio su Ederson per il Parma, Kossounou in difesa

CALCIO. Il croato sembra candidato alla conferma in mediana per la gara di sabato 30 agosto al Tardini (alle 18,30). Nel probabile 3-4-2-1 Juric potrebbe cambiare qualcosa in difesa, Samardzic e Kamaldeen cercano spazio davanti

Mario Pasalic esulta con Gianluca Scamacca dopo il gol dell'1-1 contro il Pisa, all'esordio in campionato. Per la prima trasferta del torneo a Parma, sabato 30 agosto al Tardini, Juric dovrebbe confermare il centrocampista croato accanto a de Roon, dato che Ederson non è ancora al meglio della condizione
Mario Pasalic esulta con Gianluca Scamacca dopo il gol dell’1-1 contro il Pisa, all’esordio in campionato. Per la prima trasferta del torneo a Parma, sabato 30 agosto al Tardini, Juric dovrebbe confermare il centrocampista croato accanto a de Roon, dato che Ederson non è ancora al meglio della condizione

Pasalic più di Ederson a Parma. Il dilemma della mediana per l’Atalanta di Juric potrebbe risolversi a favore del croato, che sembra favorito per una maglia da titolare a centrocampo nella prima trasferta del campionato, sabato 30 agosto al Tardini (alle 18,30) contro i ducali.

Per il resto Juric dovrebbe confermare il 3-4-2-1 utilizzato al debutto contro il Pisa, con Carnesecchi in porta, l’ingresso dal 1’ di Kossounou in difesa accanto a Hien e a uno tra Djimsti e Scalvini, Bellanova e Zalewski (in ballottaggio con Zappacosta a sinistra) sulle fasce, de Roon in mediana e Scamacca al centro dell’attacco. Davanti Samardzic e Kamaldeen Sulemana insidiano De Keteleare e Maldini e Juric potrebbe cambiare qualcosa.

Ai box Kolasinac e Bakker, resta in stand-by Lookman, fuori squadra sino alla fine del mercato (lunedì 1 settembre alle 20) salvo cessione negli ultimissimi giorni.

