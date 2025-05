Atalanta, passerella finale col Parma: Retegui vuole migliorare il record

Tutti convocati per la passerella finale e un posto speciale per Rafa Toloi, inserito nella lista dei 23 per la gara di domenica 25 maggio al Gewiss contro il Parma (alle 20,45). Per tutti sarà l’ultima di campionato, per Toloi l’ultima in nerazzurro dopo 313 presenze con l’Atalanta dieci anni dopo il suo arrivo a Bergamo.