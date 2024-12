Atalanta, Percassi: «Guardo la classifica e dico: non è vero. Primo posto? Piedi per terra» - I video

«È stata un’annata strepitosa, con l’Europa League vinta che ci invidiano tutti, abbiamo un rapporto con tutte le società europee che ci fanno un sacco di complimenti, è merito di tutti, allenatore giocatori e staff, grazie a loro abbiamo ottenuto un risultato incredibile». Lo ha dichiarato il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, a margine del Christmas Party al Gewiss Stadium di Bergamo.

«Guardo la classifica e non ci credo»

«Mi sembra che anche nel nuovo campionato non siamo messi malissimo, alle volte guardo la classifica e mi dico che non è vero. Non è che magari domani cambia e ritorniamo da dove siamo partiti? Dobbiamo tenere i piedi per terra, avere molta attenzione, perché è un settore difficilissimo e gestiamo una squadra che non può competere con le altre a livello di incassi. Però anche quest’anno siamo in una posizione di classifica molto forte».

«Continueremo a investire sullo stadio»

Intervenuto anche l’amministratore delegato Luca Percassi: «Il nostro obiettivo è continuare fare investimenti importanti sullo stadio anche in tema di vivibilità durante là settimane. Sappiamo quanto è difficile poter competere, ma siamo felici di ciò che stiamo facendo».

