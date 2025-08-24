Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 24 Agosto 2025

Atalanta-Pisa, ecco i 23 convocati per l’esordio di stagione

IL CAMPIONATO. Nella serata del 24 agosto il primo match di Campionato con i nerazzurri e la nuova guida di Ivan Juric.

Il centrocampista nerazzurro Ederson
Il centrocampista nerazzurro Ederson

Sono 23 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Pisa, gara della prima giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma stasera - domenica 24 agosto - alle ore 20.45 allo stadio di Bergamo : Ahanor Honest; Bellanova Raoul, Bernasconi Lorenzo, Bonfanti Giovanni, Brescianini Marco, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, de Roon Marten, Djimsiti Berat, Éderson, Hien Isak, Kossounou Odilon, Krstović Nikola, Maldini Daniel, Pašalić Mario, Rossi Francesco, Samardžić Lazar, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianluca, Sportiello Marco, Sulemana Kamaldeen, Zalewski Nicola e Zappacosta Davide.

Juric ha commentato in conferenza stampa l’esordio del nuovo gruppo nerazzurro: «Sono molto curioso. Tanti ragazzi sono giovani con tanta voglia di dimostrare, hanno lavorato duramente in questo periodo. Sono curioso di vedere la mia squadra come sarà».

