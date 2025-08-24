Atalanta-Pisa, ecco i 23 convocati per l’esordio di stagione

Sono 23 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Pisa , gara della prima giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma stasera - domenica 24 agosto - alle ore 20.45 allo stadio di Bergamo : Ahanor Honest; Bellanova Raoul, Bernasconi Lorenzo, Bonfanti Giovanni, Brescianini Marco, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, de Roon Marten, Djimsiti Berat, Éderson, Hien Isak, Kossounou Odilon, Krstović Nikola, Maldini Daniel, Pašalić Mario, Rossi Francesco, Samardžić Lazar, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianluca, Sportiello Marco, Sulemana Kamaldeen, Zalewski Nicola e Zappacosta Davide.

Juric ha commentato in conferenza stampa l’esordio del nuovo gruppo nerazzurro: «Sono molto curioso. Tanti ragazzi sono giovani con tanta voglia di dimostrare, hanno lavorato duramente in questo periodo. Sono curioso di vedere la mia squadra come sarà».