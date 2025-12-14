Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 14 Dicembre 2025

Atalanta, riposo-premio fino a mercoledì 17. Occhi su Djimsiti in vista del Genoa

CALCIO. Dopo la vittoria col Cagliari, mister Palladino ha concesso alla squadra tre giorni e mezzo di sosta. Per la gara a Marassi, domenica 21 alle 20,45, occhi puntati sulle condizioni del difensore, alle prese con un risentimento ai flessori.

Berat Djimsiti a colloquio con Raffaele Palladino: il difensore nerazzurro è alle prese con un guaio muscolare e potrebbe saltare la partita contro il Genoa
Berat Djimsiti a colloquio con Raffaele Palladino: il difensore nerazzurro è alle prese con un guaio muscolare e potrebbe saltare la partita contro il Genoa
(Foto di Afb)

Squadra a riposo fino a mercoledì 17 dicembre. È il premio concesso alla squadra da Raffaele Palladino dopo la vittoria nell’ultima gara di campionato contro il Cagliari. Alla ripresa, nella settimana che porta alla partita contro il Genoa a Marassi, domenica 21 dicembre (alle 20,45), gli occhi dello staff nerazzurro saranno puntati sulle condizioni di Berat Djimsiti, costretto a lasciare il campo contro il Cagliari per un risentimento ai flessori della coscia destra.

Ai box gli infortunati Bakker e Bellanova, in forse Sulemana, contro i rossoblù liguri l’Atalanta dovrà rinunciare a Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d’Africa, ma dovrebbe ritrovare Hien, assente per influenza contro il Cagliari.

Le prossime gare

Dopo la gara col Genoa i nerazzurri sono attesi da un tour de force che li vedrà in campo il 28 dicembre contro l’Inter, il 3 gennaio con la Roma e il 7 gennaio a Bologna.

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Berat Djimsiti
Atalanta