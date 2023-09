Atalanta, ripresi gli allenamenti: in campo mezza squadra. In settimana torna Touré

Dopo due giorni pieni di riposo, l’Atalanta ha ripreso ad allenarsi: martedì 5 settembre è andato in scena un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti, ma solo per metà squadra. Siamo nel mezzo della sosta di Serie A e i nazionali sono altrove: mancano De Roon e Koopmeiners (Olanda), Scalvini (Italia), Djimsiti (Albania), Kolasinac Bosnia), Holm (Svezia), Pasalic (Croazia), De Ketelaere (Belgio), Lookman (Nigeria), Musso (Argentina) e Ruggeri (Italia Under 21).