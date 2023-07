Atalanta, il ritiro in Val Seriana si chiude con 10 gol al Locarno

L’Atalanta ha battuto 10-0 gli svizzeri del Locarno nell’amichevole disputata sabato 22 luglio in chiusura di ritiro in Val Seriana al Centro Sportivo Città di Clusone. Non hanno giocato Miranchuk (lombalgia, ai box), Latte Lath (affaticamento) e Zapata (a parte; recupero dalla lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra); minutaggio, invece, per gli azzurri Under 21 aggregatisi ieri, Okoli, Scalvini e Cambiaghi. Invece Carnesecchi è andato in panchina con Boga e l’aggregato Panada (classe 2002) al rientro dal Modena.