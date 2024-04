Atalanta, rotta sul Monza: Scalvini non ce la fa, Carnesecchi torna tra i pali

Il trionfo di coppa col Liverpool è archiviato, l’Atalanta torna a pensare al campionato in vista della partita contro il Monza, domenica 21 aprile all’U-Power Stadium (ore 20,45). Venerdì 19 i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti, con una seduta di scarico per i titolari anti-Liverpool e un allenamento più intenso per gli altri.