Atalanta, Ruggeri non è ancora in gruppo ma con l’Empoli dovrebbe esserci. Malagò a Bergamo

Matteo Ruggeri non è ancora in gruppo: nell’allenamento successivo al match di Coppa Italia contro il Cesena il bergamasco ha lavorato sul campo, ma non ancora con i compagni. Resta comunque possibile il suo recupero per Atalanta-Empoli di domenica 22 dicembre alle 18 al Gewiss Stadium: l’esterno, sofferente per una contusione al piede rimediata a Cagliari, sarà valutato passo dopo passo.