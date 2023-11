Atalanta: Ruggeri rientra, Toloi rallenta. Carnesecchi verso la conferma

Ruggeri verso il sì, Toloi verso il no. Notizie agrodolci giovedì 23 novembre per l’Atalanta, in vista della gara contro il Napoli, sabato 25 al Gewiss Stadium (ore 18). Ruggeri, reduce da un infortunio alla caviglia, ha lavorato in gruppo e sarà convocato per la sfida ai campioni d’Italia di Mazzarri, al pari di Scalvini, De Ketelaere, Kolasinac e Holm, considerati recuperati.